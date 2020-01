Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zeugen eines Rotlichtverstoßes an Fußgänger-Lichtzeichenanlage in Niederkirchen gesucht

St. Wendel (ots)

Am Montag, 06.01.2019, gg. 07.05 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsverstoß an der Lichtzeichenanlage in der Kuseler Straße gemeldet. Wie ein Zeuge mitteilte, wollte dort ein Kind die Fahrbahn an der dortigen Fußgänger-Lichtzeichenanlage überqueren. Trotz Rotlicht hat dabei ein roter Kleinwagen nicht angehalten und hierdurch das Kind gefährdet. Zu einem Verkehrsunfall ist glücklicherweise nicht gekommen. Der rote Kleinwagen ist anschließend schnell in Rtg. Ottweiler weitergefahren. Wie der Zeuge mitteilte hat er dabei noch mehrere Fahrzeuge überholt. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die unter Umständen auch Angaben zu dem Vorfall bzw. zu dem Fahrer machen können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell