Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zwei Verkehrsunfälle auf der A1 durch Blitzeis

Tholey (ots)

Am Samstag, 04.01.2020, kam es gegen 09:00 Uhr zu zwei Verkehrsunfällen auf der A1 infolge von Blitzeis. In Höhe der Anschlussstelle Tholey in Fahrtrichtung Trier kam ein 54jähriger aus Homburg mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Fast zeitgleich kam ein 30jähriger aus Saarbrücken mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

