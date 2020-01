Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Montag, 30.12.2019, ereignete sich gg. 14.50 Uhr in der Schillerstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Bei dem vorliegenden Verkehrsunfall war ein 28-jähriger Mann aus St. Wendel mit seinem PKW in der Schillerstraße unterwegs. An der Einmündung Schillerstraße/Goethestraße wollte zur gleichen Zeit ein 44-jähriger Mann aus St. Wendel an dieser Stelle die Fahrbahn überqueren. Hierbei erfasste der PKW den Fußgänger. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf den Boden geschleudert und verletzt. Er musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Es kam kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

