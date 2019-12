Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Ein auf dem Parkplatz des ehemaligen Hela-Baumarktes in der Ziegeleistraße in St. Wendel abgestellter roter Mitsubishi wurde am Dienstag, 31.12.2019, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 13:50 Uhr von einem anderen, bislang unbekannten Fahrzeug im Bereich der linken Fahrzeugseite, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Wendel unter (06851) 89 8-0.

