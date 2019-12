Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrskontrolle in Theley mit einer Reihe von festgestellten Straftatbeständen

Tholey (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Primstalstraße wurde am Samstag, 28.12.2019, gg. 01.15 Uhr, ein auffälliger Renault-Twingo mit "BIR-Kreiskennzeichen" festgestellt und kontrolliert. Die kontrollierenden Polizeibeamten der PI St. Wendel stellten dann schnell fest, dass weder bei Fahrer und noch bei dem Fahrzeug etwas in Ordnung war. So wurde festgestellt, dass der Fahrer, ein 18-jähriger Mann aus der Gemeinde Freisen, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren ergaben sich Verdachtsmomente, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Bei der Überprüfung des " Twingo" wurde festgestellt, dass dieser nicht zugelassen war. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten zu einem anderen Fahrzeug. Wie der 18-jährige zu den Kennzeichen und dem Fahrzeug selbst gekommen war, konnte vor Ort nicht eindeutig geklärt werden. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen weiter an. Das Fahrzeug selbst wurde sichergestellt und die Kennzeichen abmontiert. Auf jeden Fall hat der 18-Jährige gegen eine Reihe von Straftatbeständen verstoßen, sodass gegen ihn jetzt wegen dieser Straftatbestände ermittelt wird.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell