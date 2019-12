Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Dorfgemeinschaftshaus in Oberthal, Ortsteil Gronig

Oberthal-Gronig, Dorfgemeinschaftshaus in der Schulstraße (ots)

In der Zeit von Dienstag, den 24.12.2019 bis Freitag, den 27.12.2019 kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in das Dorfgemeinschaftshaus in Gronig. Unbekannte Täter brachen hierbei die Haupteingangstür und im Gebäudeinnern die Zugangstür zum Musikraum des ortsansässigen Musikvereins auf. Nachdem die Täter augenscheinlich die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht hatten, verließen sie diese wieder, ohne etwas entwendet zu haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06851-898-0 an die Polizei in St. Wendel zu wenden.

