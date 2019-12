Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit einer Verletzten in Winterbach

St. Wendel (ots)

Am 27.12.2019, gg. 06.05 Uhr, kam es in der Winterbacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten PKW-Fahrerin. Dort war zu dieser Zeit eine 19-jährige Frau aus dem Landkreis Neunkirchen mit ihrem PKW in Rtg. Alsweiler unterwegs. In Höhe des Anwesens Nr. 20 verlor sie die Kontrolle über ihren PKW und stieß gegen einen geparkten PKW. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug der 19-jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau konnte ihr Fahrzeug noch selbstständig verlassen, wurde aber durch den Verkehrsunfall verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste der dortige Streckabschnitt kurzfristig gesperrt werden. Es kam diesbezüglich zu Verkehrsbehinderungen.

