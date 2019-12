Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallzeuge nach VU-Flucht in St. Wendel gesucht

St. Wendel (ots)

Am 24.12.2019, gg. 11.15 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße, kurz nach der Einmündung zur Parkstraße, ein schwarzer Audi A 4 beim Ausparken von einem anderen PKW-Fahrer beschädigt. Dieser Verkehrsunfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Der Zeuge hinterließ an dem beschädigten Fahrzeug auch einen Zettel mit dem Kennzeichen des Verursachers. Allerdings hinterließ der Unfallzeuge nicht seine Erreichbarkeit. Da die Polizei jedoch noch weitere Angaben von diesem Zeugen benötigt, bittet sie um Kontaktaufnahme von diesem.

