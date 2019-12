Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Wohnhaus in Marpingen

Marpingen (ots)

In der Straße " Untere Rittersheck" wurde am Mittwochabend des 25.12.2019 in ein Wohnhaus eingebrochen. Hier wurde von unbekannten Tätern gewaltsam eine Tür aufgehebelt und sich so Zugang zu dem Wohnraum verschafft. Im Wohnraum wurde dann nach Wertsachen gesucht. Hierbei stahlen die Täter schließlich mehrere Schmuckgegenstände, sowie mehrere Flaschen Wein. Auch hier sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell