Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Wohnhaus in Güdesweiler

Oberthal (ots)

Am 26.12.2019 wurde in den frühen Abendstunden (zw. 16.30 Uhr und 21:40 Uhr) in ein Wohnhaus in der Straße " Am Gombach" eingebrochen. Dort verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter zunächst von Rückseite des Einfamilienhauses gewaltsam Zugang zu dem Wohnbereich. Der Wohnbereich wurde anschließend nach Wertsachen durchsucht. Bisher steht noch nicht sicher fest was hierbei entwendet wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die unter Umständen Beobachtungen gemacht haben, die mit Einbruch im Zusammenhang stehen könnten.

