Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von Werkzeugen aus Kellerraum in Niederlinxweiler

St. Wendel (ots)

Zw. dem 21.12 und dem 22.12.2019 wurden Werkzeuge und elektrische Maschinen aus einem Kellerraum in der St. Martinsstraße entwendet. Es handelt sich hierbei um einen Kellerraum, der an das dortige Kirchengebäude der kath. Kirchengemeinde angrenzt und in welchem Arbeitsgerätschaften wie ein Werkzeugkoffer, eine Motorsense, 1 Laubsauger, ein Abflammgerät und eine Astschere gelagert und in o.g. Zeitraum entwendet wurden. Bisher ist nicht klar wie der oder die Diebe sich Zugang zu dem Kellerraum verschafft haben. Weiterhin wurde festgestellt, dass aus dem Kellerraum heraus elektrische Verlängerungskabel nach außen verlegt worden waren. Über die Gründe bzw. die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens kann bisher nur gemutmaßt werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen bzw. zu dem auffälligen Verlegen des Verlängerungskabels machen können.

