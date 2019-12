Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unbekannte manipulieren unverschlossene Fahrzeuge und öffnen Garagen

66606 St. Wendel (ots)

In der Nacht zum Samstag (21.12.2019) wurden in St. Wendel auf einem Parkplatz in der Gymnasialstraße zwei unverschlossene Fahrzeuge durch Unbekannte geöffnet, am Armaturenbrett Manipulationen durchgeführt und Inventar entwendet. In einem der beiden Fahrzeugen blieb eine Spielekonsole zurück, die nach dem derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht zugeordnet werden kann. In der gleichen Nacht wurden in der Wendalinusstraße durch Unbekannte mehrere Garagen geöffnet, die als Depot/Lager dienen. Über die genauen Tatumstände werden aus ermittlungstaktischen Gründen keine Detailangaben gemacht. Die Polizei St. Wendel bittet Zeugen sich zu melden.(Tel-Nr: 06851-8980)

