Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Geschädigter eines Verkehrsunfalls gesucht

St. Wendel, Parkplatz Löwen Play Casino, Schillerstraße (ots)

Am Samstag, den 14.12.2019 so gegen 20:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein parkendes Auto beim Ausparken durch ein anderes Auto beschädigt wurde. Während der Verursacher wieder einparken musste, entfernte sich zwischenzeitlich der Geschädigte mit seinem Auto von der Unfallstelle. Bei seinem Fahrzeug müsste es sich um einen silbernen Pkw gehandelt haben, evtl. einen älteren VW Tiguan. Das Fahrzeug müsste an der hinteren, linken Ecke in einer Höhe zwischen 43cm-72cm Beschädigungen aufweisen. Bei der Unfallörtlichkeit handelte es sich um den Parkplatz des Löwen Play Casinos in der Schillerstraße in St. Wendel (vor dem Hintereingang der Fa. Buch & Papier Klein). Der Geschädigte selbst bzw. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06851-898-0 an die Polizei in St. Wendel zu wenden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell