Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung und ein Feuerwehreinsatz auf dem St. Wendeler Weihnachstmarkt

St. Wendel (ots)

Seit dem 7. Dezember findet der diesjährige St.Wendeler Weihnachtsmarkt, statt. Bei einem ersten Überblick in Bezug auf geleistete Einsätze von Polizei und Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen wurde festgestellt, dass es bisher nur wenige Einsätze gab. Ausnahmen hiervon waren: Zur Nachtzeit randalierten Personen am frühen Dienstagmorgen, gg. 02.00 Uhr, auf dem Weihnachtsmarkt in St. Wendel. Von dem dortigen Sicherheitsdienst wurde dann festgestellt, dass eine Weihnachtsfigur beschädigt worden war. Es handelt es sich hierbei um einen lebensgroßen Nußknacker. Nachdem die Polizei hinzugezogen wurde, konnte ermittelt werden, dass die Figur von einem 18-jähriger Mann aus St. Wendel, der mit weiteren Begleitern zur Nachtzeit auf dem Weihnachtsmarktgelände unterwegs war, beschädigt worden war. Gegen den 18-Jährigen wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Rauchentwicklung aus dem "Crepes-Stand" zur Nachtzeit Zur Nachtzeit wurde am 08.12.2019, gg. 04.40 Uhr, von dem Sicherheitsdienst aus einem geschlossenen "Crepes-Stand", auf dem St. Wendeler Weihnachtsmarkt Rauchentwicklung bemerkt Es wurden sofort Feuerwehr und Polizei alarmiert. Von der Feuerwehr konnte der verschlossene Essenstand dann geöffnet werden. Es wurde festgestellt, dass im Stand ein Wärmebehälter nicht ausgeschaltet worden war und der Inhalt bereits angebrannt war. Durch die aufmerksamen Mitteiler und das rechtzeitige Einschreiten konnte schlimmeres verhindert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell