Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Furschweiler

Namborn (ots)

Am Montag, 02.12.2019, gg. 05.40 Uhr, wurde in der Freisener Straße ein weißer Mazda beschädigt. Dieser befuhr die Freisener Straße in Rtg. St. Wendel. Hier kam dem Mazda ein Transporter mit einem großen Hänger im Gegenverkehr entgegen. Dieser stieß gegen den Außenspiegel des Mazda und beschädigte diesen. Ohne anzuhalten fuhr der Transporter dann weiter. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen des Verkehrsunfalls.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell