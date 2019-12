Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfälle bei winterglatten Straßenverhältnissen im Bereich Hasborn

Tholey (ots)

Am Morgen des 03.12.2019 kam es zw. 06.40 Uhr und 07.20 Uhr auf der Landstraße zwischen Hasborn und Überroth zu 2 Verkehrsunfällen bei winterlichen Straßenverhältnissen. In beiden Fällen kamen 2 PKW-Fahrer auf abschüssigen Streckenabschnitten bei winterglatter Fahrbahn von der Fahrbahn ab und kamen erst in den Leitplanken zum Stehen. Hierbei wurden jeweils die Fahrzeuge und die Leitplanken beschädigt. Die Polizei warnt diesbezüglich die Verkehrsteilnehmer vor den entsprechenden Wintergefahren und appelliert zu einer witterungsangepassten Fahrweise.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell