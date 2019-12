Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Aufbruch von Zigarettenautomaten in Winterbach und St. Wendel

St. Wendel (ots)

Im Bereich von St. Wendel wurden am Wochenende 2 Zigarettenautomaten aufgebrochen. So bemerkte ein Zeuge am Samstagmorgen, 30.11.2019, gg. 02.45 Uhr, wie ein unbekannter Täter in Winterbach, an der Einmündung Bliesener Str./Weihertrisch, versuchte einen Zigarettenautomaten aufzutrennen. Augenscheinlich bemerkte der Täter dann, dass er aufgefallen war und brach sein Vorhaben ab. Trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnten der oder die Täter nicht mehr vor Ort angetroffen werden. Am Samstag, 30.11.2019, gg. 15.10 Uhr, wurde der Polizei St Wendel dann ein weiterer aufgebrochener Zigarettenautomat in St. Wendel, Werschweiler Str., vor dem dortigen "UTZ" gemeldet. Hier war der dortige Zigarettenautomat aufgetrennt worden und das Geld aus dem Automaten entwendet worden. Der genaue Tatzeitraum steht in diesem Fall nicht eindeutig fest. Auf Grund der Vorgehensweise dürfte es sich in beiden Fällen um die gleichen Täter handeln. Die Polizei St. Wendel bittet um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell