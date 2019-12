Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Illegale Müllentsorgung

Autobahnparkplatz Thalexweiler/ Sotzweiler (ots)

Am Samstagnachmittag wurde auf dem P & R Parkplatz an der BAB 1 zwischen Thalexweiler und Sotzweiler eine illegale Müllablagerung festgestellt. Unbekannte entsorgten auf einem Feldweg mehrere Müllsäcke mit Motoröl- und Bremsreinigerdosen. Ferner wurden Kunststoffteile, leere Kunststoffkanister und Stoffpolster von Autositzen aufgefunden. Hinweise an Polizei St. Wendel

