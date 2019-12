Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Aufbrechen von Zigarettenautomaten

Sankt Wendel (ots)

In St. Wendel, in der Werschweilerstrasse und im Ortsteil Winterbach im Einmündungsbereich Bliesenerstraße/ Weihertriesch wurden von unbekannten Tätern Zigarettenautomaten aufgebrochen. Tatzeit war die Nacht von Freitag, 29.11.19 auf Samstag, 30.11.19. Hinweise bitte an die Polizei in St. Wendel.

