Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: PKW bei Verkehrsunfall in Freisen umgekippt

St. Wendel (ots)

Am 25.11.2019, 16.20 Uhr, kam in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein PKW umkippte. Zuvor war dieser PKW, der von einem 76-jährigen Mann aus dem Landkreis Birkenfeld gefahren wurde, von der L 315 kommend auf der Bahnhofstraße unterwegs. Hier wollte er an einem geparkten PKW vorbeifahren. Wegen Gegenverkehr konnte er allerdings nicht weit genau ausscheren und kollidierte in der Folge mit dem abgestellten PKW so ungünstig, dass sein PKW auf die Seite umkippte. Der 76-jährige wurde durch diesen Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Bahnhofstraße musste für einige Zeit voll gesperrt werden. Es kam deswegen zu Verkehrsbehinderungen. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr im Einsatz.

