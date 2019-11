Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Einfamilienhaus in St. Wendel-Bliesen

St. Wendel (ots)

Am Montag, 25.11.2019, wurde tagsüber in ein Einfamilienhaus im Bussardweg eingebrochen. Bei Abwesenheit der Wohnungsinhaber hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu der Wohnung. Hier suchten sie nach Wertsachen. Was letztendlich entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Tatzeit dürfte zw. 09.00 und 18.00 Uhr liegen Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können.

