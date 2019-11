Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Warnhinweis bei Haustürgeschäften

St. Wendel (ots)

Im Laufe des Freitags, 22.11.2019 waren betrügerische Arbeiter in der Gemeinde Tholey unterwegs. Im hier vorliegenden Fall boten drei ausländische Arbeiter ihre Dienste für Arbeiten am Haus zu einem vermeintlichen günstigen Preis an, der von den Beteiligten mündlich vereinbart wurde. Die Männer begannen mit ihrer Arbeit und entfernten erste Teile der Regenrinne. Plötzlich sollte die Arbeit nahezu das Vierfache kosten, was von der Anwohnerin abgelehnt wurde. Sie verständigte die Polizei. Die Störer weigerten sich vor Ort die Arbeiten zu beenden und beharrten trotz Anwesenheit der Polizei auf ihrer Forderung. Schließlich verließen sie die Örtlichkeit und hinterließen der Geschädigten eine momentan unbrauchbare Regenrinne. Die vermeintlichen Arbeiter waren alle bereits polizeilich wegen ähnlicher Sachverhalte bereits in Erscheinung getreten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Polizei St. Wendel warnt ausdrücklich vor dem Abschließen von zweifelhaften Geschäften an der Haustür.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell