Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Vereinsheim in St. Wendel-Bubach

St. Wendel (ots)

Am 21.11.2019 wurde festgestellt, dass in das Clubheim eines Sportvereins in St. Wendel-Bubach in der Marther Str. eingebrochen worden war. Dort hatten zuvor unbekannte Täter mittels brachialer Gewalt den Bewegungsmelder vor dem Gebäude entfernt. Anschließend wurde das Garagentor an dem Gebäude mittels brachialer Gewalt aufgebrochen. Nachdem sich die Täter so Zugang zu dem Gebäude verschafft hatten, entwendeten sie eine Motorsense, ein Kabel und Werkzeug. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen zu dem vorliegenden Einbruch.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell