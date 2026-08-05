POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht im Wendehammer

Wadern / Noswendel (ots) - Am 27.07.2026 um 13:55 Uhr kam es auf der L 148, kurz vor Noswendel, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 71-jährige Frau befand sich auf dem Weg von Nunkirchen nach Dagstuhl, als diese nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines körperlichen Schwächeanfalles nach links von Straße abkam und auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem Baum kollidierte. Hierdurch wurde das ...

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