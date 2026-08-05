Polizeiinspektion Nordsaarland
POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht im Wendehammer
Wadern (ots)
In der Nacht von Sonntag, dem 02.08.2026, auf Montag, dem 04.08.2026, wurde gegen 00:33 Uhr in der Quirinusstraße in 66687 Wadern-Wadrill eine Grundstücksmauer durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Derzeit liegen weder Erkenntnisse zum Fahrzeug noch zum Fahrer vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871/90010 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell