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Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Parkplatzzuweiserin mit Fahrzeug erfasst und dann weitergefahren

66709 Weiskirchen (ots)

Am 02.08.2026 um kurz nach 11:00 Uhr kam es unmittelbar nach dem Einmündungsbereich Konfelder Straße /Brunnenstraße, Fahrtrichtung Kurparkstraße zu einem Verkehrsunfall. Zum besagten Unfallzeitpunkt herrschte reges Personen- und Fahrzeugaufkommmen im dortigen Bereich. Das Parken wurde durch Parkplatzzuweiser geregelt. Dem Unfallverursacher wurde durch eine dieser Personen auch mitgeteilt, dass die von ihm gewünschten Parkmöglichkeit in der Konfelder Straße besetzt sei, unbeirrt setzte der ältere männliche Fahrer seine Fahrt fort, touchierte mit seiner Fahrzeugfront die 67-jährige Parkplatzzuweiserin am Bein und verletzte diese am rechten Knie. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen oder dunklen SUV mit Trierer-Kreiskennung gehandelt haben. Zeugen oder mögliche Hinweisgeber sollen sich bitte mit der PI Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871-90010 in Verbindung setzten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL Kellner, PHK
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

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