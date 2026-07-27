Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall auf der L 148

Wadern / Noswendel (ots)

Am 27.07.2026 um 13:55 Uhr kam es auf der L 148, kurz vor Noswendel, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 71-jährige Frau befand sich auf dem Weg von Nunkirchen nach Dagstuhl, als diese nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines körperlichen Schwächeanfalles nach links von Straße abkam und auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem Baum kollidierte. Hierdurch wurde das Fahrzeug so stark deformiert, dass die Unfallbeteiligte im Fahrzeug eingeklemmt war und durch die freiwillige Feuerwehr aus diesem geborgen werden musste. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde die Fahrerin in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme und den Rettungsmaßnahmen der Feuerwehr / Rettungsdienst war es erforderlich die L 148 für ca. zwei Stunden halbseitig zu sperren.

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