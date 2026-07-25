POL-Nordsaarland: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 84-jährigen Mann

Wadern-Wadrill (ots) - Die PI Nordsaarland sucht nach dem Omer Mestrovac. Er ist 84 Jahre alt und an Demenz erkrankt. Dieser hat am Samstag, 25.07.2026, gegen 12:00 Uhr, seine Wohnung in Wadrill verlassen und ist seitdem nicht mehr zurück gekehrt. Der Vermisste ist mit einem Rollator unterwegs und geht sehr ...

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