Polizeiinspektion Nordsaarland
POL-Nordsaarland: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 84-jährigen Mann
Wadern-Wadrill (ots)
Die öffentliche Fahndung nach dem 84-jährigen Mann aus dem Raum Wadern (Pressemitteilung der PI Nordsaarland vom 25.07.2026, 16:28 Uhr und 16:31 Uhr) kann eingestellt werden. Der Mann konnte im Rahmen der polizeilichen Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgefunden werden.
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