Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten Omer Mestrovac, 84 Jahre alt.

Wadern-Wadrill (ots)

Die PI Nordsaarland sucht nach dem Omer Mestrovac. Er ist 84 Jahre alt und an Demenz erkrankt. Dieser hat am Samstag, 25.07.2026, gegen 12:00 Uhr, seine Wohnung in Wadrill verlassen und ist seitdem nicht mehr zurück gekehrt. Der Vermisste ist mit einem Rollator unterwegs und geht sehr langsam. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Personenbeschreibung:

- ca. 187cm gebückte Haltung, mit Rollator unterwegs - graue kurze Haare, Schnurrbart - Kleidung: Jeans, blaue Jacke, kariertes Hemd, trägt Schlappen

Bisherige Suchmaßnahmen führten noch nicht zu einem Antreffen oder Erkenntnissen über seinen Aufenthaltsort.

Hinweise über Sichtmeldungen oder seinen Aufenthaltsort bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Telefon: 06871/ 90010, oder jede andere Polizeidienststelle.

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