Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mehrere Fälle von Betrug auf Discounter-Parkplatz in Wadern

Wadern (ots)

Am späten Vormittag des 18.07.2026 (Samstag) konnten Beamte der Polizeiinspektion Nordsaarland zwei Betrüger auf dem Parkplatz eines Discounters in Wadern festhalten, welche dort unter falscher Vorgabe Passanten um ihr Bargeld brachten.

So sprachen die beiden männlichen Täter auf dem Parkplatz Menschen an, und gaben unter Vorhalt eines falschen Spendenaufrufs den Leuten zu verstehen, dass sie für eine Kinderhilfsorganisation Spenden sammeln würden.

Den ersten pol. Erkenntnissen zu Folge konnten die Betrüger Bargeld in Höhe eines niedrigen, dreistelligen, Betrags von einer Vielzahl von Spendern erlangen.

Die Polizeiinspektion Nordsaarland richtet sich nun an die Bevölkerung mit der Bitte um Nachricht, sollte jemand den falschen Spendensammlern Geld überreicht haben. Erkenntnisse zu der Sache sind demnach an die Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern unter dem u.a. Kontakt zu richten oder auch an jede andere Polizeidienststelle.

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