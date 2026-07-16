Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Öffentlichkeitsfahndung nach 48-jährigem Mann aus Nonnweiler

Nonnweiler (ots)

Seit dem 02.07.2026 wird der 48jährige Nicola DI TELLA aus Nonnweiler vermisst. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde er zuletzt am 05.07.2026 im Raum Dillingen/ Saar gesehen. Der Vermisste ist aufgrund seiner gesundheitlichen Situation auf Medikamente angewiesen, welche er nach Erkenntnissen der Polizei nicht mit sich führt. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, daß Herr DI TELLA sich in einer hilflosen Lage befindet. Bisherige polizeiliche Suchmaßnahmen führten bisher noch nicht zu einem Antreffen oder Erkenntnissen über seinen Aufenthaltsort. Beschrieben wird Herr DI TELLA wie folgt: - ca. 175cm groß - korpulente Statur - italienischer Staatsbürger; spricht perfekt deutsch - zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden

Hinweise über Sichtmeldungen oder seinen Aufenthaltsort bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Telefon: 06871/ 9001 - 233, oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell