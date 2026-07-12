Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen auf der B 268 zwischen den Ortslagen Britten und Losheim am See

66679 Losheim am See (ots)

Am Sonntag, 12.07.2026, ereignete sich gegen 14:25 Uhr auf der B 268 zwischen den Ortslagen Britten und Losheim am See ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Hierbei wurden zwei Personen schwer und drei Personen leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 86-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die B 268 aus Richtung Britten kommend in Fahrtrichtung Losheim am See. Ein 52-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Bundesstraße mit seiner Ehefrau und den beiden gemeinsamen Kindern in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Im Einmündungsbereich der L 373 beabsichtigte der 86-Jährige, nach links abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw des 52-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Kollision wurden der 86-jährige Fahrzeugführer sowie die 52-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Sie wurden nach notärztlicher Erstversorgung mit den Rettungshubschraubern "Christoph 16" und "Air Rescue 3" in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 52-jährige Fahrzeugführer sowie die beiden mitfahrenden Kinder erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge gerieten infolge des Zusammenstoßes in Vollbrand und brannten vollständig aus. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Fahrbahndecke auf einer Fläche von etwa 60 Quadratmetern beschädigt. Der Landesbetrieb für Straßenbau wurde zur Begutachtung und weiteren Veranlassung verständigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungsarbeiten sowie der Fahrbahnreinigung war die B 268 für mehrere Stunden voll gesperrt. Gegen den 86-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

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