Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Schwarzer PKW erfasst Fußgängerin auf dem Parkplatz "Ringwall" bei Otzenhausen und flüchtet von der Unfallstelle. Fußgängerin wird schwer verletzt.

Nonnweiler-Otzenhausen (ots)

Am Sonntagvormittag, 05.07.2026 gegen 11:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz "Ringwall", gelegen an der L147 zwischen Otzenhausen und der Landesgrenze zu Rheinlandpfalz, zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und einer Fußgängerin. Die 28-jährige Fußgängerin ging zur genannten Zeit über den Parkplatz. Hierbei wurde sie von einem schwarzen PKW (Kleinwagen) von hinten erfasst. Sie stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt, sie erlitt Prellungen und Schürfwunden im Bereich der linken Körperhälfte. Der schwarze PKW flüchtete anschließend über die L147, unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Otzenhausen. Weitere Angaben zum PKW konnte die Geschädigte nicht machen. Die aus dem Raum Nohfelden stammende Frau wurde, zwecks weiterer Behandlung ihrer Verletzungen, in das Krankenhaus St. Wendel verbracht. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, richten.

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