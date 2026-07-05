Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfall mit einem E-Bike am Bostalsee. Radfahrerin verletzt.

Nohfelden-Bosen (ots)

Am Sonntagmittag, 05.07.2026 gegen 11:40 Uhr, kam es am Bostalsee in Nohfelden-Bosen, im Eingangsbereich zum Center Park, zu einem Unfall einer Fahrradfahrerin. Die 38-jährige Frau befuhr mit ihrem Damenrad (E-Bike) die dortige Lindenallee. Offensichtlich aufgrund von Unachtsamkeit und ohne Fremdeinwirkung kam sie zu Fall und verletzte sich im Bereich der Schulter und des Knies. Zum Einsatz kam hier auch ein Rettungshubschrauber aus Luxemburg. Zwecks Unfallaufnahme und Absicherung der Landung bzw. des Starts des Hubschraubers, war die Polizeiinspektion Nordsaarland im Einsatz. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach St. Wendel verbracht. An ihrem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

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