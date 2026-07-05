POL-Nordsaarland: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Noswendeler See. Polizei sucht Zeugen.

Wadern (ots) - Seit dem 23.06.2026, 14 Uhr, wird ein 22-Jähriger von seiner Wohnanschrift in Wadern-Noswendel vermisst. Es ist anzunehmen, dass er fußläufig in der Umgebung seiner Wohnanschrift unterwegs ist. Er ist von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt und könnte daher auch auf den umliegenden Waldwegen oder auch querfeldein unterwegs gewesen sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihm ein Leid ...

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