Polizeiinspektion Nordsaarland
POL-Nordsaarland: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Noswendeler See. Polizei sucht Zeugen.
Wadern-Noswendel (ots)
Am Freitagnachmittag, 03.07.2026 zwischen 16:30 Uhr - 17:55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Noswendeler See. Der geschädigte PKW der Marke Mercedes-Benz, amtliche Kreiskennung D- (Düsseldorf), parkte in genannten Zeit auf dem Parkplatz. Bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte, womöglich beim Ein- oder Ausparken, den geparkte PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, in Verbindung zu setzen.
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