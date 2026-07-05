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Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Noswendeler See. Polizei sucht Zeugen.

Wadern-Noswendel (ots)

Am Freitagnachmittag, 03.07.2026 zwischen 16:30 Uhr - 17:55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Noswendeler See. Der geschädigte PKW der Marke Mercedes-Benz, amtliche Kreiskennung D- (Düsseldorf), parkte in genannten Zeit auf dem Parkplatz. Bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte, womöglich beim Ein- oder Ausparken, den geparkte PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL, W.König, PHK
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/9001230
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

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