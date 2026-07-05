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Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Motorradfahrer rutscht auf einer Ölspur aus und wird verletzt. Verursacher der Ölspur gesucht.

Nonnweiler-Otzenhausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 03.07.2026 gegen 01:10 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall in der Straße "In der Held" in Nonnweiler-Otzenhausen. Ein 24-jähriger Motorradfahrer befährt die besagte Straße und gerät in einer Linkskurve, aufgrund einer Ölspur ins Rutschen. Hierdurch verliert er die Kontrolle über sein Motorrad und kommt zu Fall. Der aus dem Raum Lebach stammende Motorradfahrer wird schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Lebach verbracht. Am Motorrad entsteht Sachschaden im 4-stelligen Bereich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher der Ölspur machen können, werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL, W.König, PHK
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/9001230
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

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