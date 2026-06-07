Polizeiinspektion Nordsaarland
POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall zwischen PKW und Pedelec in Konfeld. Pedelec-Fahrer leicht verletzt.
Weiskirchen (ots)
Am Samstagnachmittag, 06.06.2026 gegen 17:30 Uhr, kam es in Weiskirchen-Konfeld, in der Südstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Pedelec-Fahrer. Der 68-jährige Pedelec-Fahrer missachtete in einem Einmündungsbereich, aufgrund von Unachtsamkeit, die Vorfahrt eines PKW und stieß mit diesem zusammen. Der Pedelec-Fahrer stürzte auf den Asphalt und zog sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Am PKW und dem Pedelec entstand Sachschaden. Der Pedelec-Fahrer wurde mittels eines Rettungswagens, zwecks Behandlung seiner Verletzungen, in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.
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