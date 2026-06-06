Polizeiinspektion Nordsaarland
POL-Nordsaarland: Unfallflucht auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Türkismühle. Polizei sucht Zeugen.
Türkismühle (ots)
Am Freitagnachmittag, 05.06.2026, in der Zeit zwischen 15:35 Uhr und 16:20 Uhr, kam es zu einem Unfall mit Flucht auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Türkismühle. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken den dort geparkten Hyundai Tucson, mit WND- Kreiskennung, der Geschädigten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, richten.
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