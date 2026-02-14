Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-jährigen Jugendlichen Ilham A., Abgängig aus der Wohngruppe Bierfeld.

Nonnweiler-Bierfeld (ots)

Seit dem 14.02.2026, wird die 16-jährige Ilham A. aus der Nonnweiler-Bierfeld vermisst. Letztmalig wurde sie an ihrer Wohngruppe in Nonnweiler-Bierfeld gegen 16:30 Uhr gesehen. Die Ilham drohte ihren Suizid an und entfernte sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei betreibt zur Zeit umfangreiche Suchmaßnahmen in dem Bereich. Die Suchmaßnahmen werden durch Feuerwehr und weitere Rettungskräfte u.a. mit Drohnen und Suchhunden unterstützt. Die Vermisste ist ca. 150-155cm groß, hat schwarze Haare und hat eine normale Statur. Zur Kleidung: sie trägt einen grauen Jogginganzug und weiße Schuhe. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Bild der Vermissten aus dem Jahr 2024 ist eingefügt. Sachdienliche Hinweise zur Vermissten bzw. ihrem Aufenthaltsort werden von der Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871/90010, oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

