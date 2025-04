POL-Nordsaarland: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 67-jähriger Person

Nonnweiler-Kastel (ots) - Am Abend des 08.04.2025, in der Zeit zwischen zwischen 22:15 Uhr und 23:00 Uhr, wurde der PKW der Anzeigenerstatterin mit grauer Farbe beschmiert. Der PKW der Geschädigten, ein VW-Polo mit TR- Kreiskennung, parkte zur Tatzeit am Straßenrand in der Straße "In der Meß" in Kastel. Die Polizei sucht Zeugen der Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise können an die PI Nordsaarland unter der ...

mehr