Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Wadern (ots)

Seit dem 07.12.2024, 09:30 Uhr, wird die 30-jährige Hanna Oleksandrina Omelianchuk von zu Hause vermisst. Frau Omelianchuk ist in Wadern wohnhaft, wurde jedoch zum o.g. Zeitpunkt letztmalig in Lebach-Landsweiler gesehen. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass ihr ein Leid zugestoßen ist oder sie sich in einer sonstigen hilflosen Lage befindet. Frau Omelianchuk ist 30 Jahre alt, trägt mittlerweile kurze dunkelblonde Haare, ist ca. 164cm groß, war zuletzt bekleidet mit Arbeitskleidung (graue Jacke und dunkelblaue Hose ohne Aufschrift). Sie spricht nach hiesigen Erkenntnissen englisch und ukrainisch / russisch.

Bei Antreffen der Frau Omelianchuk oder Informationen bzw. Hinweisen zu ihrem Aufenthaltsort wird um Mitteilung an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Telefon 06871/9001-0, gebeten.

