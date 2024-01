Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Vermisstensache in Britten

Britten (ots)

Am 15.01.2024, gegen 16:00 Uhr, verließ der 63-jährige Klaus Peter Vogel unerkannt eine soziale Einrichtung in Losheim am See OT Britten. Die Person ist vermutlich ohne Schuhe unterwegs. Zudem ist sie auf Medikamente angewiesen. Sie gilt nicht als gewalttätig. Sollte der Vermisste gesehen werden wird gebeten umgehend die Polizei Nordsaarland oder jede andere Polizeidienststelle zu verständigen.

Personenbeschreibung

- drei Tage Bart - wenig Haare (grau) - schmale Statur - dunkelfarbige Jogginghose - grauer Pullover - dunkelfarbige Rutschsocken

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell