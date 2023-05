Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Auto geklaut, in einer Schlucht gelandet

Dagstuhl (ots)

Ohne im Besitz eines Führerscheines zu sein, unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehend, entwendete ein 24-jähriger Mann aus dem Hochwaldraum am Sonntag, 07.05.2023, in Dagstuhl aus einem Wohnhaus den Fahrzeugschlüssel für einen Pkw der Marke Audi. Mit dem Schlüssel startete der Mann um 15.30 Uhr den vor dem Haus stehenden Wagen und wollte losfahren. Der Eigentümer bemerkte die bevorstehende Wegnahme seines Audi und wollte den Fahrer vergeblich am Wegfahren hindern. Die Fahrt des Autodiebes ging in Richtung Noswendel, wo er später aus bisher unbekannten Gründen anhielt und ausstieg. Da er die Handbremse auf der ansteigenden Strecke nicht betätigte, rollte der Wagen rückwärts und stürzte dann ca. 6 m tief in eine Schlucht. Hierdurch entstand am dem Fahrzeug Totalschaden. Der Täter lief zunächst in ein Wiesengelände davon, stellte sich jedoch später den hinzugeeilten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Nordsaarland. Durch die Bergung des Wagens aus der Schlucht kam es zu einer ca. 20 minütigen Vollsperrung der L 148. Dem Autodieb wurde eine Blutprobe entnommen und er muss sich jetzt wegen verschiedener Straftaten verantworten, so unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Kraftfahrzeugdiebstahl. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann einem psychiatrischen Krankenhaus zur Behandlung zugeführt.

