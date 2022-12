Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Brand eines Windrades im Windpark Galgenberg

Losheim am See (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 28.12.2022, auf Donnerstag, 29.12.2022, geriet gegen 23:14 Uhr zwischen den Ortsteilen Losheim am See und Rissenthal an der L 377 aus bislang unbekannten Gründen ein ca. 100m hohes Windrad in Brand. Der Brand betraf sowohl Teile der Rotorblätter als auch das Motorhaus. Aufgrund des Standortes des Windrades fielen auch kleinere Teile auch auf die angrenzende Landstraße, welche deswegen voll gesperrt werden musste und aktuell auch noch gesperrt ist. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Sachschadens können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

