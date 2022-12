Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Einbrecherin auf frischer ertappt

Wadern-Lockweiler (ots)

Auf frischer Tat ertappt wurde eine Einbrecherin am Morgen des 1. Weihnachtstages, welche sich unrechtmäßigen Zutritt in eine Firma in Wadern-Lockweiler verschaffte. Durch einen Bewegungssensor alarmiert, eilten die Firmenbesitzer an ihr Objekt und konnten die Frau in den Räumlichkeiten feststellen. Nach Alarmierung der Polizei wurde die Entdeckte den eintreffenden Beamten übergeben und weiteren polizeilichen Maßnahmen zugeführt. Im Zusammenhang derer konnte festgestellt werden, dass es sich bei der Täterin um eine bereits der Polizei bekannte Diebin handelte, welche bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten ist. Im Zuge der vorläufigen Festnahme konnte bei der Täterin ein geringer Geldbetrag, welchen sie zuvor aus der Kaffeekasse am Objekt entnommen hatte, festgestellt werden.

