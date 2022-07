POL-Nordsaarland: Trunkenheitsfahrt bei Nonnweiler ging sprichwörtlich in die Hose

Mitlosheim (ots) - Ein seit über einem Jahr nicht mehr zugelassener und folglich nicht haftpflichtversicherter schwarzer Renault Laguna wird offenbar im nördlichen Saarland ständig und fortgesetzt im öffentlichen Straßenverkehr gebraucht. Der mit einem luxemburgischen Kennzeichen versehene Renault wurde bereits zwei Mal in der Ortsdurchfahrt von Mitlosheim in Richtung Losheim am See fahrend anlässlich einer ...

mehr