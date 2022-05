Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Randalierer in Kebap-Laden verletzt mehrere Personen

66679 Losheim am See (ots)

Am Sonntag, dem 22.05.2022, gegen 21.50 Uhr, hielt sich ein erheblich alkoholisierter Mann aus Losheim am See in einem Kebap-Laden in der Saarbrücker Straße in 66679 Losheim am See auf, wo dieser anfing Kunden zu provozieren und zu beleidigen.

Ein Mitarbeiter des Kebap-Ladens versuchte die Situation zu schlichten, woraufhin der 59-jährige Mann diesem mit der geballten Faust ins Gesicht und gegen den Hals schlug. Daraufhin entwickelte sich ein Tumult, in dessen Verlaufe der Mann den Tisch umwarf und dabei drei Handys beschädigt wurden. Der umgeworfene Tisch verletzte zudem einen weiteren Gast am Schienbein und am Oberkörper. Einem weiteren Gast gab der Randalierer eine Kopfnuss auf die Nase, wodurch dieser verletzt wurde und er beschädigte noch einen geparkten Pkw.

Nach dem Eintreffen von zwei Kommandos der PI Nordsaarland lehnte der Randalierer an einem geparkten Feuerwehrfahrzeug und hinderte dieses daran fort zu fahren. Der Randalierer wurde durch die Polizeibeamten aufgefordert sich von dem Feuerwehrfahrzeug zu entfernen, was diesen jedoch nicht interessierte. Stattdessen schlug dieser unvermittelt mit der Hand in Richtung des Kopfes eines Polizeibeamten, welcher den Angriff abwehren konnte. Durch mehrere Polizeibeamte wurde der Randalierer daraufhin zu Boden verbracht und gefesselt.

Der 59-Jährige wurde zur PI Nordsaarland verbracht, wo bei diesem auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen wurde und er anschließend seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen durfte.

Glücklicherweise wurde keiner der insgesamt sechs angegriffenen Gäste schwerer verletzt. Den Randalierer erwarten nunmehr mehrere Strafanzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

