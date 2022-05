POL-Nordsaarland: Beschädigung eines Blitzer-Anhängers in Büschfeld

Losheim am See (ots) - Eine 20-jährige Wanderin aus Merzig machte am 18.05.2022 gegen 16:30 Uhr einen grausigen Fund am Losheimer Stausee. Sie wanderte dort in einem Waldgebiet in der Nähe eines Wanderweges und der Minigolfanlage und fand eine tote Person mit Strick um den Hals vor. Der Leichnam wies bereits starke Verwesungsanzeichen auf. Die hinzugerufenen Rettungskräfte, sowie die Beamten der Polizeiinspektion ...

