POL-Nordsaarland: Aufbruch eines hochwertigen Wohnmobils

Losheim am See (ots) - Innerhalb von nur 7 Minuten kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der PI Nordsaarland am 02.05.2022 in Losheim am See zwei E-Scooter, die nicht haftpflichtversichert waren. Zuerst traf es in der Saarbrücker Straße einen 34-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, der in Losheim am See wohnt. Nachdem die kontrollierenden Beamten dem Mann die Weiterfahrt untersagt hatten, wurde in der Trierer ...

mehr