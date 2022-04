POL-Nordsaarland: Teichmuscheln in Nunkirchen gerettet

Losheim am See (ots) - Am Mittwoch, dem 20.04.2022, gegen 14:38 Uhr, teilte ein Mitarbeiter der Ortspolizeibehörde der Gemeinde Losheim am See fernm. bei der Polizeiinspektion Nordsaarland mit, dass er soeben hinter dem Rathaus eine verletzte, weinende Frau angetroffen habe. Die Frau stehe unter Schock und habe Verletzungen im Kopfbereich. Die Geschädigte gab an, dass sie von zwei jugendlichen Tätern angegriffen und ...

