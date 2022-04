Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl einer Warnleuchte im Baustellenbereich

Thailen (ots)

Am Abend des 14.04.2022 gegen 21:40 Uhr entwendeten zwei Jugendliche in einem Baustellenbereich in Thailen, in der Straße "Beim Dorf", zwei an einer Reservewarnbake befestigte Warnleuchten. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Laut Zeugenangaben handelt es sich bei den Tätern um zwei Jugendliche im geschätztes Alter zwischen 14-15 Jahren. Eine detaillierte Beschreibung der männlichen Tatverdächtigen liegt bislang nicht vor.

Die Polizei sucht daher Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise können an die PI Nordsaarland unter der Telefnr.: 06871/90010 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell